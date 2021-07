Concarneau Concarneau Concarneau, Finistère After School Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistère

After School Concarneau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Concarneau. After School 2021-07-03 – 2021-07-03 Place du Marché Kerandon

Concarneau Finistère L’association Hip Hop New School vous propose de vous détendre en cette fin d ‘année scolaire ! Au programme dans ce quartier : battle kids, de nombreuses sets Beatbox et rap, des animations graffitis et la venue d ‘une compagnie de danse de renommée. L’association Hip Hop New School vous propose de vous détendre en cette fin d ‘année scolaire ! Au programme dans ce quartier : battle kids, de nombreuses sets Beatbox et rap, des animations graffitis et la venue d ‘une compagnie de danse de renommée. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Concarneau, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Concarneau Adresse Place du Marché Kerandon Ville Concarneau lieuville 47.88235#-3.91775