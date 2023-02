After rap utopiks : juste shani + Bro LaPéniche, 1 avril 2023, Chalon-sur-Saône .

EUR 8 12 Le Festival les Utopiks de l’Espace des vous amène le samedi 1er avril pour un plateau rap féminin à LaPéniche !

Dernière minute !!! Juste Shani et Brö sont sélectionnée pour le parcours expérience du FAIR 2023 !

Juste Shani

< RAP FR - 91 >

Trop smart pour être rappeuse et trop street pour être mannequin. Juste Shani incarne la classe et l’excellence. Avec l’éloquence de sa plume, c’est la nouvelle marquise du Rap Français.

Dans ses textes, l’artiste réussit le tour de force de porter à la fois un message noble et les tournures impertinentes d’une femme totalement en phase avec sa génération.

La marquise a déjà conquis un vaste territoire : Finaliste Buzz Booster 2021, gagnante de la tournée RADAR 2022, lauréate du dispositif Rappeuses en Liberté 2022…

Elle a fait sa place sur scène aux côtés de seigneurs légendaires en assurant la première partie du groupe IAM à l’Olympia. Elle a défendu son single “Dimelo” aux Solidays, au Lollapalooza et sur d’autres festivals de l’hexagone. Dimelo a dépassé les 100K streams en quelques semaines.

> découvre : https://bit.ly/3K5C77Z

Brö

< pop / urbain / chanson - Paris >

“Hybride” est certainement le mot qui la définit le mieux. Brö détonne et cultive sa singularité. De ces jeunes années, elle gardera la poésie, le sens de la formule qui percute l’esprit ; de ses karaokés nocturnes, le goût de la performance. La jeune artiste de 25 ans mêle le tout dans une fusion des genres portée par ses deux musiciens, Jules à la guitare et au piano, et Elie à la basse et aux machines notamment. Ensemble, ils mixent leur amour du rap avec des influences soul-funk et RnB, s’essayent au jazz, s’inspirent de musiques brésiliennes, d’électro… Il en ressort un son organique, teinté de groove, sur lequel la voix envoûtante de Brö navigue au gré de ses flows riches en mélodies.

> Découvre : https://bit.ly/3lvtxF7

Tarif abonné.e.s : 8 € *

Tarif carte Espace des Arts : 8 €

Tarif préventes : 10 € *

Tarif réduit sur place : 10 €

Plein tarif sur place : 12 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittents..

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3ezjv2z (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

Ouverture des portes : 20H30

LaPéniche

52 quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône

www.lapeniche.org/

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

