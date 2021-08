Paris La Petite Halle île de France, Paris AFTER PARTY – Jazztronicz présente Astrønne & Lablue La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

AFTER PARTY – Jazztronicz présente Astrønne & Lablue La Petite Halle, 3 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 3 septembre 2021

de 22h à 2h

gratuit

Dans le cadre du festival Jazz à la Villette ! Astrønne : À travers ce recueil de 6 morceaux, la jeune chanteuse Astrønne et le multi-instrumentiste LaBlue nous plongent dans leur univers sincère et délicat. Véritable introspection – chantée en français et en anglais – “Blue Phases” met en scène la sensibilité d’un(e) jeune protagoniste en utilisant l’eau comme fil conducteur pour narrer ses émotions. Cet élément vital est à la fois utilisé de manière figurative grâce à des sons de pluie ou encore d’oscillations de vagues accompagnant la musique mais également de manière abstraite comme symbole de mouvement et de vie que l’on retrouve sur les morceaux “Femme du Crépuscule” et “Keep It Smooth”. En contraste, « Blue » nous rappelle que nos émotions oscillent bien souvent entre joie et mélancolie. Ce blues que l’on retrouve sur « Home » ou encore « Sous la Pluie » témoigne des histoires d’amour parfois bien compliquées que l’on souhaiterait plus apaisées. Ce premier EP, prometteur du jeune duo, est un voyage onirique Néo-soul, Jazz teinté de pop. Jazztronicz Experiment : Improvisation des Musiciens du collectif Jazztronicz. Accès libre Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

