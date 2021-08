Paris La Petite Halle île de France, Paris AFTER PARTY JAZZ – Sotak Musik présente Rumbabierta La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

AFTER PARTY JAZZ – Sotak Musik présente Rumbabierta La Petite Halle, 11 septembre 2021, Paris.

de 22h à 2h

Amoureux de rumba cubana, de convivialité, de cocktails à base de rhum et d’ambiances muy calientes, tenez-vous prêts ! « La rumba est l’art le plus sublime pour divertir l’âme », chantent les rumberos cubains ! … Sur scène les 7 musiciens du collectif Rumbabierta, entendent bien vous les montrer! Un véritable appel à la danse, à la transe, qui fera le bonheur de tous les amateurs de fêtes échevelées » (Que Tal Paris) Cette musique portuaire inventée par les esclaves et leurs descendants est le moteur des concerts du collectif et maîtres du genre: Rumbabierta. Entre compositions et morceaux traditionnels, le groupe offre un répertoire groovy et haut en couleur. Avec ses musiciens hors pair et maîtres du genre, chaque concert de Rumbabierta est un événement: Place aux tambours, au chant, à la dance. Place aussi à la jam qui s’annonce torride pour ce After de Jazz à La Villette le 11 Septembre à la Petite Halle ! RUMBA PA’BAJO !!! LINE UP : Javier Campos Martinez : percussions et chant Sebastian Quezada : Chant, percussions Onilde Gomez Valon : chant et danse Felipe Cabrera : contrebasse, choeurs Alisbey Portuondo : percussions Pedro Barrios : percussions, chœurs Natascha Rogers : kata, choeurs Concerts -> Musiques du Monde La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

