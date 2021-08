Paris La Petite Halle île de France, Paris AFTER PARTY JAZZ – QWEST TV présente Pat Kalla La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AFTER PARTY JAZZ – QWEST TV présente Pat Kalla La Petite Halle, 2 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 2 septembre 2021

de 22h à 2h

gratuit

AFTER PARTY JAZZ – QWEST TV présente Pat Kalla & Le Super Mojo Elaboré par Pat Kalla, la voix de Voilaaa, le Super Mojo est un philtre musical alliant les vertues bienfaitrices du highlife, de l’afrobeat ou de la cumbia, qu’il associe à la puissance du funk, à la suavité de la soul et à la force hautement dansante des synthés de l’afro- disco. Concentré de références, il mixe culture africaine et chanson française pour redonner vie aux jambes les plus ankylosées. Line up : Nicolas Delaunay : Batterie Jim Warluzelle : Basse Julian Jan : Guitare Mathieu Manach : Percussions Rémi Mercier : Clavier Ghislain Paillard : Saxophone Thomas Leroux : Trompette Pat Kalla : Chant lead Accès libre Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact :La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com https://www.lapetitehalle.com/ https://fb.me/e/4BGhQ6sss Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-02T22:00:00+02:00_2021-09-03T02:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris