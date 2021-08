Paris La Petite Halle île de France, Paris AFTER PARTY JAZZ La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

AFTER PARTY JAZZ La Petite Halle, 4 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 22h à 2h

payant

AFTER PARTY JAZZ – GiantSteps présente GENEVIÈVE ARTADI FT. LOUIS COLE, PEDRO MARTINS, CHRIS FISHMAN AFTER PARTY JAZZ – GiantSteps présente GENEVIÈVE ARTADI FT. LOUIS COLE, PEDRO MARTINS, CHRIS FISHMAN Membre du duo Knower, Genevieve Artadi vient dynamiter l’after de Jazz à la Villette en compagnie de Louis Cole, son compagnon de toujours. Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (308m) 5 : Ourcq (566m)

Contact :La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com https://www.lapetitehalle.com/ https://fb.me/e/2JnVYMdjH Concerts -> Jazz Musique

