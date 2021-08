Paris La Petite Halle île de France, Paris AFTER PARTY JAZZ – Jazztronicz présente Daïda La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AFTER PARTY JAZZ – Jazztronicz présente Daïda La Petite Halle, 8 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 septembre 2021

de 22h à 2h

gratuit

Dans le cadre du festival Jazz à la Villette ! Daïda : Un jazz électrique et progressif tel qu’il se joue et s’invente aujourd’hui. Inspiré de la légende de Daïdarabotchi, créature géante mystique, DAÏDA est une formation un brin épique, distillant un jazz vivant et moderne qui emprunte à la musique actuelle son énergie et son efficacité. Influencé par Christian Scott, Joe Hisaishi ou encore Radiohead, Daïda mélange rythmiques effrénés et mélodies planantes, l’électrique et l’acoustique, de la transe et des envolées solistes… un résultat détonant ! Line up : Vincent Tortiller : Batterie Samuel F’hima : Basse Antonin Fresson : Guitare Auxane Cartigny : Piano, Synth Rémi Mercier : Clavier Arno de Casanove: Trompette Jazztronicz Experiment : Improvisation des Musiciens du collectif Jazztronicz. Accès libre Concerts -> Électronique La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (308m) 5 : Ourcq (566m)

Contact :La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com https://www.lapetitehalle.com/ https://fb.me/e/Og6qbi2A Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-09-08T22:00:00+02:00_2021-09-09T02:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris