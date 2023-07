After Party Jazz à la Villette : FIP squad La Petite Halle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris After Party Jazz à la Villette : FIP squad La Petite Halle Paris, 10 septembre 2023, Paris. Le dimanche 10 septembre 2023

de 17h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Comme chaque année la Petite Halle démarre sa saison musicale avec l’un des temps forts de la scène jazz parisienne : le Festival Jazz à la Villette dont elle accueille les After Party. Durant ces deux semaines de fête, notre programmation fera écho à celle du Festival Jazz à la Villette : un jazz d’avant-garde avec des talents qui font évoluer cette scène mais surtout qui la repensent. La Petite Halle est fière de contribuer à l’émergence de ce nouvel écosystème jazz en offrant des événements gratuits, ouverts et accessibles à tous. C’est une occasion unique de découvrir des artistes talentueux dans une ambiance festive ! Tous les concerts sont en entrée libre ! Fip Squad par Fip Radio (Dj Set) Révélation du secret le mieux gardé de la bande Fm : saviez-vous que la programmation musicale quotidienne de Fip est faite de manière totalement manuelle et artisanale ? Chaque jour nos programmateurs s’évertuent à vous raconter sur Fip une nouvelle histoire en musique, morceaux après morceaux. Démonstration en direct, pendant l(After Party Jazz à la Villette, retrouvez une partie de la prog’ de Fip – aka Le Fip Squad – avec leurs Cd, K7, vinyles, clé usb, mais surtout leurs pépites pour une clôture du festival dans le jardin de la Petite Halle, et en grande pompe avec un set aussi éclectique que les oreilles de La Villette ! Let’s Dance ! Cet événement est en partenariat avec Fip. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

