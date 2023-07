After Party Jazz à la Villette : Etienne Mbappé & The Prophets La Petite Halle Paris, 8 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 septembre 2023

de 22h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Comme chaque année la Petite Halle démarre sa saison musicale avec l’un des temps forts de la scène jazz parisienne : le Festival Jazz à la Villette dont elle accueille les After Party.

Durant ces deux semaines de fête, notre programmation fera écho à celle du Festival Jazz à la Villette : un jazz d’avant-garde avec des talents qui font évoluer cette scène mais surtout qui la repensent. La Petite Halle est fière de contribuer à l’émergence de ce nouvel écosystème jazz en offrant des événements gratuits, ouverts et accessibles à tous. C’est une occasion unique de découvrir des artistes talentueux dans une ambiance festive !

Tous les concerts sont en entrée libre !

Etienne Mbappé & The Prophets

Une nouvelle aventure pour une nouvelle écriture. Des compositions originales, toutes signées de sa plume éloquente et élégante. HOW NEAR HOW FAR est une lueur d’espoir, une vision en profondeur et en projection sur l’avenir, un concept lumineux qui dessine les paysages d’une musique ouverte sur un monde « sans frontières ».

Une myriade de couleurs, une mosaïque de saveurs, inspirées par des endroits visités, des gens rencontrés, des joies et des bonheurs vécus, mais aussi des douleurs et des peines ressenties. HOW NEAR HOW FAR est une prophétie musicale de compréhension, de joie, et d’amour, pour décoder le monde complexe dans lequel nous vivons

Cet événement est en partenariat avec Fip.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2NKY3JM3s

