After Party Jazz à la Villette : BMM Take Over / NCY Milky Band + Guests La Petite Halle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris After Party Jazz à la Villette : BMM Take Over / NCY Milky Band + Guests La Petite Halle Paris, 2 septembre 2023, Paris. Le samedi 02 septembre 2023

de 22h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Comme chaque année la Petite Halle démarre sa saison musicale avec l’un des temps forts de la scène jazz parisienne : le Festival Jazz à la Villette dont elle accueille les After Party. Durant ces deux semaines de fête, notre programmation fera écho à celle du Festival Jazz à la Villette : un jazz d’avant-garde avec des talents qui font évoluer cette scène mais surtout qui la repensent. La Petite Halle est fière de contribuer à l’émergence de ce nouvel écosystème jazz en offrant des événements gratuits, ouverts et accessibles à tous. C’est une occasion unique de découvrir des artistes talentueux dans une ambiance festive ! NCY Milky Band : NCY Milky Band, c’est le quartet de Louis Treffel, cofondateur du label nancéien BMM Records, accompagné de Quentin Thomas au saxophone, Antoine Léonardon à la basse et Paul Lefèvre à la batterie. Ces quatre musiciens, dont les deux derniers étudient au Conservatoire de Paris, comptent déjà trois albums depuis 2020. Souvent considéré comme un ovni dans la scène jazz française, ce groupe mélange habilement jazz, fusion, prog rock, hip hop et electronica pour créer une mixture unique à la texture soignée. Le NCY Milky Band sera accompagné de musiciens supplémentaires membre du label Nancéien BMM records, Juan Camilo Roldan aux percussions et Achille Landois à la guitare. Cette formation exceptionnelle présentera des morceaux confectionnés pour l’occasion. S’ajoutera à ce sextet des invités surprises. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/4pKqsdLmY https://fb.me/e/4pKqsdLmY

After Party Jazz à la Villette : BMM Take Over / NCY Milky Band + Guests Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Petite Halle Paris

La Petite Halle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/