After Party Jazz à la Villette : Aldorande La Petite Halle Paris, 7 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 07 septembre 2023

de 22h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Comme chaque année la Petite Halle démarre sa saison musicale avec l’un des temps forts de la scène jazz parisienne : le Festival Jazz à la Villette dont elle accueille les After Party.

Durant ces deux semaines de fête, notre programmation fera écho à celle du Festival Jazz à la Villette : un jazz d’avant-garde avec des talents qui font évoluer cette scène mais surtout qui la repensent. La Petite Halle est fière de contribuer à l’émergence de ce nouvel écosystème jazz en offrant des événements gratuits, ouverts et accessibles à tous. C’est une occasion unique de découvrir des artistes talentueux dans une ambiance festive !

Tous les concerts sont en entrée libre !

Aldorande

Fort de deux albums et d’un maxi sortis chez Favorite Recordings, sidérants de fusion léchée et de jazz funk intergalactique, Aldorande, ce band made in France au casting 5 étoiles, est probablement la plus mystérieuse des nouvelles formations françaises.

Ils font déferler depuis 2019 une vague de renouveau sur le jazz-funk des années 70 dans la plus pure tradition analogique des Herbie Hancock, Cortex, Roy Ayers et autres Azymuth pour le plus grand plaisir des oreilles averties.

ALDORANDE est de retour sur Terre à La Petite Halle pour un show en formule quintet qui s’annonce épique

Un voyage intersidéral aux confins du jazz-funk à ne surtout pas rater !

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



