After Party Jazz à la Villette : Abdullah Miniawy Trio

Le jeudi 31 août 2023

de 22h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Comme chaque année la Petite Halle démarre sa saison musicale avec l’un des temps forts de la scène jazz parisienne : le Festival Jazz à la Villette dont elle accueille les After Party.

Durant ces deux semaines de fête, notre programmation fera écho à celle du Festival Jazz à la Villette : un jazz d’avant-garde avec des talents qui font évoluer cette scène mais surtout qui la repensent. La Petite Halle est fière de contribuer à l’émergence de ce nouvel écosystème jazz en offrant des événements gratuits, ouverts et accessibles à tous. C’est une occasion unique de découvrir des artistes talentueux dans une ambiance festive !

Abdullah Miniawy Trio :

Poète, chanteur, artiste de slam, Abdullah Miniawy, artiste nominé aux Victoires du Jazz 2023 présente un projet riche, hypnotique, et aux influences multiples. Cette musique est née d’un désire d’établir un dialogue entre le trombone et le maqam, et prend la forme d’une collaboration entre Miniawy, le tromboniste Robinson Khoury (Sarab), et le tromboniste Jules Boittin.

Ensemble, Abdullah, Jules et Robinson créent une expérience musicale transcendantale qui traverse le climat politique houleux dans lequel elle s’inscrit. Cette collaboration témoigne du pouvoir qu’à l’art de permettre de s’échapper d’un monde trop complexe. Il s’agit d’une invitation à la liberté que procurent la beauté et l’expérience de création artistique pure.

Les textes déclamés par Abdullah Miniawy alternent entre psaumes soufis et spoken word, en se mêlant aux timbres des trombones de Jules Boittin et Robinson Khoury. En évoquant le monde arabe et le jazz dans leurs musique, ils parviennent à créer un langage harmonieux et fusionnel qui ne connaît pas de frontières. Les textes lyriques en langue arabe peigne le tableau des paysages nostalgiques de Fayoum en Égypte, et invoquent 40 guerriers imaginaires issus de la musique maqam d’Iraq.

Abdullah Miniawy : voix, compositions

Robinson Khoury : trombone, Compositions

Jules Boittin : trombone

After Party Jazz à la Villette : Abdullah Miniawy Trio