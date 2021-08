Paris La Petite Halle île de France, Paris AFTER PARTY – GiantSteps présente Bada-Bada La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

AFTER PARTY – GiantSteps présente Bada-Bada La Petite Halle, 10 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 22h à 2h

gratuit

Dans le cadre du festival Jazz à la Villette ! Tiss Rodiguez (batterie), Lilian Mille (trompette) et Leo Fumagalli (saxophone) ont rapidement exprimé une envie de partager et de mélanger leur discours musical respectif, et ce de la manière la plus sincère qu’il soit : par l’improvisation libre. De toutes ces sessions d’improvisations est né en 2014 à Paris un groupe, puis un répertoire : celui de Bada-Bada. Un mélange électronique explosif de claviers, synthétiseurs, saxophone et trompette, soutenu par les sonorités acoustiques de la batterie. L’utilisation de nombreux outils contemporains permet au groupe de trouver des chemins inhabituels. Un important travail de recherche sonore et de textures les mène régulièrement à travailler et à créer tous les trois ensembles. Accès libre Concerts -> Jazz La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (308m) 5 : Ourcq (566m)

Contact :La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com https://www.lapetitehalle.com/ https://fb.me/e/4rn14q8yY Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-10T22:00:00+02:00_2021-09-11T02:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Petite Halle Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville La Petite Halle Paris