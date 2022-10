After Party, 10 novembre 2022, .

After Party



2022-11-10 – 2023-01-22

EUR Poursuivant le voyage du crépuscule jusqu’à l’aube, le Panorama de la Friche donne l’impression d’un décor de fête que les noctambules auraient abandonné mais où les machines continuent de fonctionner de manière autonome, étincelles d’une fête infinie.



La nuit a toujours été vue comme un espace à contrôler par le pouvoir politique, et la fête autorisée dans le cadre d’un divertissement bien limité, comme une parenthèse temporaire du travail et de la sociabilité.



Le rêve, le sensuel, le festif, modifient les équilibres jusqu’ici établis entre travail et jeu, raison et passion, abstraction et émotion, et compensent la méfiance à l’égard de l’avenir et du progrès, ainsi que le manque d’investissement dans le futur. Ici pourtant, dans les paillettes et la danse des automates-robots se niche le sentiment du factice tels les fantômes et les spectres de notre société actuelle.



