After O’Clock invite Skryptöm pour l’after du Kilomètre25 ! Rendez-vous de 05h à 18h à Glazart à Porte de La Villette. Au programme, l’invincible néerlandais Remco Beekwilder, la dark techno & industrial de VSK, Hemka et sa vibe rave 90’s, le nantais Shekon et enfin Kuss qui nous honorera de ses productions mentales. KILOMÈTRE25 – BEFORE 22h-05h : Skryptöm x Kilomètre25 : Paula Temple, Remco Beekwilder, Sramaana live, Electric Rescue PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 14 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Lors de votre entrée sur la Plage, il vous faudra scanner le QR Code du cahier de rappel numérique via l’application TousAntiCovid → https://bit.ly/2Vfn5p5 Événements -> Soirée / Bal Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

Contact :Glazart 0140365565 hello@glazart.com https://www.glazart.com/agenda/16-10-after-oclock-invite-skryptom/

