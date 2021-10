Paris Glazart île de France, Paris After O’Clock invite Maison Close Glazart Paris Catégories d’évènement: île de France

After O’Clock invite Maison Close Glazart, 10 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 octobre 2021

de 5h à 18h

Glazart invite le label Maison Close à l’after avec un plateau à toute épreuve dimanche 10 octobre. AFTER O’CLOCK ⏰ Glazart indoor annonce un retour chaloupé, Où le temps n’est qu’un concept imposé, Pour continuer la bringue jusqu’au coucher, Comme pour taper du pied dès le petit déjeuner. 13 heures de son de 05h à 18h, l’After O’Clock est lancée ! Événements -> Soirée / Bal Glazart 7 Avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

7 : Porte de la Villette (161m) 7 : Corentin Cariou (565m)

Contact :Glazart 0140365565 hello@glazart.com https://www.glazart.com/agenda/10-10-after-oclock-invite-maison-close/ https://www.facebook.com/events/440324317404787 Événements -> Soirée / Bal

