Le samedi 9 octobre 2021

After O’Clock invite Chevry Agency pour l’after du Kilomètre25 ! Rendez-vous de 05h à 17h à Glazart à Porte de La Villette. Au programme, le duo Abi & Melody du crew RA+RE, le boss housy de Groovytude Records Baccus, la perle du mental groove Bassam, Emma B et ses ondes solaires et le nouveau venu de la maison : Ilyes. LINE UP RA+RE sc : soundcloud.com/ra-re-records ig : www.instagram.com/rare.fr Baccus sc : soundcloud.com/baccusmusic ig : www.instagram.com/baccusdj/ Bassam sc : soundcloud.com/bassam-idbaali ig : www.instagram.com/bassam_music Emma B sc : soundcloud.com/emma-b-music ig : www.instagram.com/emma.bonneaud Ilyes sc : soundcloud.com/il_yes66 fb : www.facebook.com/ilyes99999 Chevry Agency ig : www.instagram.com/chevry_agency fb : www.facebook.com/chevryagency sc : soundcloud.com/chevryagency ra : https://ra.co/promoters/83909 KILOMÈTRE25 – BEFORE 22h-05h : Chevry Agency x Kilomètre25: DJOKO, DJ Steaw, Baccus B2B THEOS. Event : https://www.facebook.com/events/1047640726045830 Prévente : https://shotgun.live/…/chevry-agency-x-kilometre-25… AFTER O’CLOCK Tous les samedis et dimanches dès le 3 octobre, rendez-vous à Glazart dans le club Indoor ressuscité pour manger du son toute la journée dès 05h du matin. Au menu de ton petit dej : • Line up survitaminé dès 05h du matin • Nouveau soundsystem fraichement calibré • Nouveau show light éblouissant • 3 terrasses en extérieur (dont deux couvertes et une toute nouvelle à découvrir de l’autre côté du club). Toutes les infos sur www.glazart.com PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Les spectateurs doivent pouvoir présenter à l’entrée du club : • un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures (QR Code demandé) OU • une attestation de vaccination complète contre le Covid datant de plus de 14 jours (QR Code demandé) OU • un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois (QR Code demandé) Lors de votre entrée sur la Plage, il vous faudra scanner le QR Code du cahier de rappel numérique via l’application TousAntiCovid → https://bit.ly/2Vfn5p5 Samedi 09 octobre | 05H — 17H Licence 2 — 0010014 Licence 3 — 0010015 Concerts -> Électronique Le Glazart 7-15 avenue de la Porte de la Villette Paris 75019

7 : Porte de la Villette (178m) 7 : Corentin Cariou (579m)

Contact :La Plage du Glazart https://www.glazart.com/agenda/09-10-after-oclock-invite-chevry/ https://www.facebook.com/events/1127173141149852/ 0140365565 clementine@glazart.com

