After Hours Til Dawn – The Weeknd Boulevard des jardiniers Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

After Hours Til Dawn – The Weeknd Boulevard des jardiniers, 22 juillet 2023, Nice . After Hours Til Dawn – The Weeknd Allianz Riviera Boulevard des jardiniers Nice Alpes-Maritimes Boulevard des jardiniers Allianz Riviera

2023-07-22 – 2023-07-22

Boulevard des jardiniers Allianz Riviera

Nice

Alpes-Maritimes L’artiste certifié Diamant et acclamé The Weeknd a annoncé les dates prévues 2023 pour l’expansion de sa tournée After Hours til Dawn. Il se produira à l’Allianz Riviera pour un concert exceptionnel le 22 juillet 2023 ! +33 4 89 22 42 60 https://www.allianz-riviera.fr/fr/billetterie#category=1 Boulevard des jardiniers Allianz Riviera Nice

dernière mise à jour : 2022-12-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Boulevard des jardiniers Allianz Riviera Ville Nice lieuville Boulevard des jardiniers Allianz Riviera Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice /

After Hours Til Dawn – The Weeknd Boulevard des jardiniers 2023-07-22 was last modified: by After Hours Til Dawn – The Weeknd Boulevard des jardiniers Nice 22 juillet 2023 Allianz Riviera Boulevard des jardiniers Nice Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Boulevard des jardiniers Nice

Nice Alpes-Maritimes