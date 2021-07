La Petite-Pierre La Petite-Pierre Bas-Rhin, La Petite-Pierre After Encore La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Petite-Pierre

After Encore La Petite-Pierre, 7 août 2021

Avec sa présence scénique atypique, le duo ENCORE joue une électro au physique. Dos à dos, elle aux claviers, lui à la batterie. Entre mélodies entêtantes et énergie "club", ENCORE marque considérablement les esprits de ceux qui en font l'expérience live.

