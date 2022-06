After Beach Carry-le-Rouet, 25 juillet 2022, Carry-le-Rouet.

After Beach

2022-07-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-29 23:00:00 23:00:00

NEW MIX vous donne rendez-vous pour la deuxième édition des AFTER BEACH qui se dérouleront à la salle Grand Bleu au Rouet Plage (Carry-le-Rouet).

Une programmation variée pour divertir petits et grands dans un cadre exceptionnel au bord de mer.

De 18h à 23 h, vous apprécierez ses soirées conviviales et festives, ambiancées par des groupes de musique, et DJ.

Au programme :

Lundi :

Concert de Nalé

visite des princesses (animation enfants)

DJ set

Mardi :

Concert d’ALICE IN WONDERLAND

Mercredi :

Comédie Club

DJ set

Jeudi :

Concert S.O.L

Vendredi :

Concert de MIAOU

Sur place :

Bar et Restauration

Jeux en bois et espace enfants

Exposants et créateurs

Nos évènements sont accessible à tous : en famille, entre amis ou même solo

Entrée libre

Concerts de groupes locaux, artistes, animations, ateliers, espace enfants, comédie club

contact@newmix.fr +33 6 62 34 79 03 https://newmix.fr/

