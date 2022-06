After All Springville • Miet Warlop Théâtre Paris-Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

After All Springville • Miet Warlop Théâtre Paris-Villette, 23 juillet 2022, Paris. Du samedi 23 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022 :

dimanche

de 15h30 à 16h30

samedi

de 19h30 à 20h30

. payant Tarif B De 15 à 25€

En partenariat avec le Théâtre Paris-Villette • Les objets du quotidien ont une âme chez Miet Warlop, parfois même plus riche et dérangée que celle des humains. La plasticienne et metteuse en scène belge réactive pour Paris l’été sa pièce emblématique Springville. Cela devient After All Springville… Autour d’une maison conçue en matériaux de récup, diverses mini-catastrophes se succèdent sur un rythme accidenté, au gré de la démarche boiteuse de ses créatures-objets au bord du langage, elles-mêmes surgies du mobilier domestique ou urbain. L’esthétique de l’artiste est un assemblage disparate de matériaux industriels, de Do It Yourself, de sculpture, et d’influences cartoonesques ou burlesques. Mais derrière cette imagerie volontiers enfantine et ce surréalisme du quotidien, se compose un tableau plus inquiet où se lisent les déséquilibres qui sous-tendent nos modes de vie et notre sens du collectif. Entre les bricolages loufoques et les gags technico-ludiques, les mutations évoluent en mutilations, les interactions échouent, la matière avale l’homme et la destruction s’impose comme seule issue. Dans l’univers cabossé de Springville, notre réalité quotidienne révèle son incongruité et ses dysfonctions, comme si occuper nos habitats semblait plus complexe qu’il n’y paraît. Distribution Concept et mise en scène Miet WarlopAvec Margarida Ramalhete, Hanako Hayakawa, Milan Schudel, Wietse Tanghe, Jarne Van Loon, Emiel VandenbergheCostumes Sofie DurnezCoordination production Rossana MieleCoordination technique Patrick VanderhaegenÉquipe technique Eva Dermul, Jurgen Techel Théâtre Paris-Villette 21 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/after-all-springville

Reinout

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Paris-Villette Adresse 21 avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Théâtre Paris-Villette Paris Departement Paris

Théâtre Paris-Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

After All Springville • Miet Warlop Théâtre Paris-Villette 2022-07-23 was last modified: by After All Springville • Miet Warlop Théâtre Paris-Villette Théâtre Paris-Villette 23 juillet 2022 Paris Théâtre Paris Villette Paris

Paris Paris