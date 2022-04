AFTER ALL Parc de Charbonnière Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai à Parc de Charbonnière

_Chaque année, au terme d’un cursus de trois ans, de nouveaux artistes de très haut niveau quittent le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne pour entrer dans la profession. La création d’un spectacle de fin d’études, mis en piste par un.e artiste différent.e chaque saison, signe l’envol de nouvelles et talentueuses générations circassiennes._ Pour la 33e promotion composée de quinze artistes de sept nationalités et neuf disciplines circassiennes, le spectacle prend la forme, sous la direction artistique de Séverine Chavrier, directrice du Centre Dramatique National d’Orléans, d’une création collective sur le thème de la fête et de la dépense en écho au «sevrage festif» de la crise sanitaire. Un spectacle total à l’énergie brute entre cirque, danse, musique et théâtre comme exutoire à l’enfermement et à la solitude, avec comme bagages artistiques corde lisse, acrodanse, mât chinois, tissus, trapèzes, fil souple, roue Cyr et portés acrobatiques.

De 8 à 16 euros / Gratuit pour les étudiant.e.s de – 26 ans

