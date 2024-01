Afrotopiques : Penser l’économie depuis les Suds La Gaîté Lyrique Paris, mercredi 10 janvier 2024.

Le jeudi 06 juin 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 02 mai 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 07 mars 2024

de 19h00 à 21h00

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

Sur réservation

Dans cette nouvelle saison du podcast Afrotopiques, enregistrée en live et en public à la Gaîté Lyrique, Marie-Yemta Moussanang décentre la pensée et décolonise les savoirs.

Une soirée par mois, le podcast Afrotopiques prend ses quartiers à la Gaîté Lyrique, en public, avec la série d’enregistrements “Penser l’économie depuis les Suds”. Une rencontre mensuelle qui explore la pluralité des économies et leur pouvoir de transformation sociale. Ce rendez-vous, animé par Marie-Yemta Moussanang, est l’occasion de faire vivre une discussion collective autour d’enjeux contemporains qui relient le Nord et les Suds. Et si l’on pensait la sortie de l’impasse écologique et sociale à partir des sociétés qui ont le mieux résisté à l’industrialisation et au développement sur le mode capitaliste ? Que nous apprennent les sociétés non salariales et leurs pratiques diverses de l’économie ? Comment nous est-il donné d’imaginer et de construire la justice sociale à partir de ces territoires et de ce qu’ils proposent comme alternatives ?

Pour répondre à ces questions, Marie-Yemta Moussanang reçoit à son micro des chercheur·es et des intellectuel·les contemporain·es qui travaillent ces questions à partir d’expériences et de théories qui pensent ensemble les enjeux du Nord et du Sud. Au programme des différents épisodes : Geneviève Pruvost, Lissell Quiroz, Danouta Liberski-Bagnoud, Jean-Louis Laville… et d’autres invité·es encore.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

