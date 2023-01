Afrodéliques – Bibi Tanga & The Selennites – Dj M.Oat Marseille 5e Arrondissement, 9 février 2023, Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement.

Afrodéliques – Bibi Tanga & The Selennites – Dj M.Oat

2023-02-09 20:30:00 – 2023-02-09

EUR 7 10 Bibi Tanga & The Selennites seront en concert le jeudi 9 février au Makeda. La première partie sera assurée par M.OAT.



• Bibi Tanga & The Selennites

Depuis plus de 10 ans, sur tous les continents, les 5 hommes de la Lune distillentune vibe retrofuturiste dans un écrin de groove hypnotique.

Alliage de funk, de polyrythmies centrafricaines (le pays d’origine du bassiste et chanteur) et de multiples autres influences, réalisé live par une équipe de musiciens d’exception, le son Selenites est tout à la fois actuel et intemporel. Bibi Tanga, Eric Kerridge (guitariste de la Malka Family), Arthur Simonini (violon, claviers, prod), Arnaud Biscay (batteur avec Michel Portal, Malik Djoudi ou Philippe Katerine) et le Professeur Inlassable, flanqué de ses samples énigmatiques… Les complices de longue date maîtrisent leurs classiques pour mieux produire un son original, dansant et cinématique, empreint de vibrations humaines et universelles.

Avec « The Same Tree », nouvel album qui vient de sortir, c’est le retour à Marseille de l’un des groupes les plus originaux de la scène afro-groove!



• M.OAT

Journaliste radio et DJ, M.OAT transmet sa passion des musiques de l’Atlantique Noir avec ses émissions de radios et ses évènements : Le Coton Club sur le 88.8FM, WW Marseille sur WorldWide FM (la webradio londonienne de Gilles Peterson), 6e Continent, Afrodéliques… Au plus près du dancefloor, M.OAT aime partager, au feeling, une sélection qui mixe vintage et futurisme, musiques africaines et caribéennes, funk, house, latin, jazz ou dancehall.

Rendez-vous au Makeda pour la soirée Afrodéliques avec Bibi Tanga & The Selennites – Dj M.Oat.

