Afrocity, urbanités enchantées – Les femmes dans les villes africaines Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 26 août 2021-26 août 2021, Nantes.

Gratuit : oui Exposition dans la galerie Loire du 15 juillet au 2 octobre 2021 :mercredi de 14h à 18h45jeudi au dimanche de 11h à 18h45

L’ensa Nantes accueille une série de manifestations culturelles (exposition avec visites théâtralisées, performance inaugurale, tables rondes, projections) et scientifiques interrogeant la place des femmes dans la fabrique de la ville en Afrique. Ce temps fort, intitulé « Afrocity, urbanités enchantées », pose un regard sur l’Afrique contemporaine et dessine une représentation actualisée des villes qui la composent. Abordant les enjeux et les revendications des femmes, l’exposition sonde plus globalement les notions de territorialité, de mobilité, de citoyenneté et de féminité dans ce continent pluriel et hétéroclilte. Installée dans la Galerie Loire, l’exposition privilégie le numérique et la photographie pour offrir un panorama des dynamiques urbaines engendrées et portées par des femmes. Les étudiants du DPEA Scénographe ont participé à la conception de cette exposition en réalisant la scénographie.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA 6 Quai François Mitterrand Île de Nantes Nantes