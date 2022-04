Afrobeat Sunday: Mandakil Place de la Pointe, Pantin Pantin Catégories d’évènement: île de France

Afrobeat Sunday: Mandakil Place de la Pointe, Pantin, 15 mai 2022, Pantin. Le dimanche 15 mai 2022

Dimanche 15 mai, le Barboteur passe en mode afrobeat avec Mandakil! Du soleil, du bon son, une piste de danse, quoi de mieux pour un dimanche au bord de l’eau! Collectif fondé autour des grooves de l’afrobeat nigérian et du jazz éthiopien, Mandakil apporte à ces courants musicaux aujourd’hui reconnus sa palette de visions psychédéliques et d’énergie brute rock. De la danse enfiévrée à la transe contemplative, Mandakil propose un voyage à travers les paysages inexplorés de ses grooves puissants Place de la Pointe, Pantin Place de la Pointe 93500 Pantin Contact : https://canal-barboteur.com https://fb.me/e/2omoFDbQR https://fb.me/e/2omoFDbQR

Afrobeat Sunday: Mandakil

