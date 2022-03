Afrobeat Kollectif + Maraboutage Marseille 7e Arrondissement, 9 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Afrobeat Kollectif + Maraboutage Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement

2022-06-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-09 Théâtre Silvain Chemin du Pont

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

15 15 Afrobeat Kollectif – The Music of Fela Kuti

Vivre la musique de Fela Anikulapo Kuti et faire du rythme le VIP de la soirée. Telle est l’invitation qui vous est faite par ce collectif de musiciens, célébrant la musique de l’immense Fela Anikulapo Kuti.

+

Maraboutage

Du dancehall au baile funk jusqu’aux scènes les plus secrètes du gqom sud-africain ou du tarraxo : avec des artistes invité·e·s des quatre coins du monde et un crew de danseur·se·s surmotivé·e·s, le collectif marseillais Maraboutage connaît la recette magique pour envoûter les dancefloors. Rencontre dans l'(afro) futur.



Une proposition Le Molotov, hors les murs.

Afrobeat Kollectif + Maraboutage au Théâtre Silvain le 9 juin !

Afrobeat Kollectif – The Music of Fela Kuti

Vivre la musique de Fela Anikulapo Kuti et faire du rythme le VIP de la soirée. Telle est l’invitation qui vous est faite par ce collectif de musiciens, célébrant la musique de l’immense Fela Anikulapo Kuti.

+

Maraboutage

Du dancehall au baile funk jusqu’aux scènes les plus secrètes du gqom sud-africain ou du tarraxo : avec des artistes invité·e·s des quatre coins du monde et un crew de danseur·se·s surmotivé·e·s, le collectif marseillais Maraboutage connaît la recette magique pour envoûter les dancefloors. Rencontre dans l'(afro) futur.



Une proposition Le Molotov, hors les murs.

Théâtre Silvain Chemin du Pont Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-25 par