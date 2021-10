Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Afrobeat Kollectif Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le samedi 13 novembre à 21:00

Le Molotov présente : AfroBeat Kollectif Vivre la musique de Fela Anikulapo Kuti et faire du rythme le VIP de la soirée. Telle est l’invitation qui vous est faite par ce collectif de musiciens, célébrant la musique de l’immense Fela Anikulapo Kuti. facebook.com/afrobeatkollectif

6,99€

♫♫♫ Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T21:00:00 2021-11-13T23:59:00

