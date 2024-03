Afrobeat Kollectif / DJ KETU Le Molotov Marseille, samedi 23 mars 2024.

Afrobeat Kollectif / DJ KETU ♫♫♫ Samedi 23 mars, 20h30 Le Molotov 6,12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-24T01:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:30:00+01:00 – 2024-03-24T01:30:00+01:00

https://www.facebook.com/afrobeatkollectif

The music of Fela!

Vivre la musique de Fela Anikulapo Kuti et faire du rythme le VIP de la soirée, telle est l’invitation qui nous est faite par ce groupe de 22 disciples de Fela réunis sur scène. Célébration , hommage et convivialité pour une soirée 1000% rythmée.

L’Afrobeat Kollectif, une réunion de 22 musiciens pour un hommage à la musique de Fela Kuti. Tous, hommes et femmes passionné(e)s, professionnels ou amateurs éclairés, s’efforcent de retranscrire une partie du répertoire de Fela Kuti, créateur de l’Afrobeat.

Un monde, une musique à découvrir ou à retrouver au travers de son harmonie et de sa polyrythmie.

DJ KETU

[Afro Roots]

_____________________________________________________________

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur