Afro vibes party à la Bellevilloise La Bellevilloise, 6 juin 2022, Paris.

Le dimanche 05 juin 2022

de 23h00 à 05h30

. payant Sur place (avant 00h) : 8 EUR Prévente : 11 EUR Sur place (après 00h) : 10 EUR

La soirée Afro vibes de La Bellevilloise est de retour dimanche 5 juin, veille de jour férié.

AFRO HEAVEN – SPECIAL CLUB AFRICA EDITION

Welcome to AFRO HEAVEN pour se plonger dans les musiques afro et africaines de l’afrobeat et les afro grooves jusqu’aux sonorités afro-électro et afro-urbaines contemporaines !! Enjoy le Paris Black Night !!

AFROBEATS / AFRO-ELECTRO / AFRO-HOUSE / AFRO-FUNK / AFRO-EDITS

BLÊKÊTÊ EXPRESS (afrobeats/amapiano/afro-pop/afro-future)

Blékété Express est un collectif de musiciens et de créateurs passionnés réunit autour de valeurs communes et de pratiques solidaires et artistiques. Il s’est progressivement constitué comme un lieu de partage et d’expression face à la crise sociale et sanitaire que nous vivons.

Pendant près d’un an, c’est une vingtaine d’artistes de sensibilités différentes qui se sont réunis lors de concerts et de collaborations artistiques.

Toujours ensemble autour d’une même passion.

Line up : Mossos + Judicael + Sb Marty.

BABA THIBUS (Vaudou Love / Afro-transe / Bénin)

Chanteur, danseur et surtout percussionniste, Baba Thibus est né à Cotonou au Bénin. Passionné par les rites vaudous, ses créations musicales en chant et percussions sont directement inspirées des rythmes traditionnels béninois. Il utilise avec bonheur les percussions traditionnelles et les modernes. Tout au long de sa vie il a été bercé par les rythmes vaudou. Son père célèbre bassiste et fondateur du tout puissant Poly-rythmo de Cotonou l’a tout naturellement inspiré dans sa culture musicale. Parisien depuis plusieurs années, c‘est avec la rencontre des jeunes jazzmen qu’il va faire le lien entre le jazz, le highlife et la tradition vaudou. Définitivement adepte de l’Afrobeat, BaBa Thibus va partager la scène avec un certain nombre de musicien de Fela Kuti dont le père du beat, feu Tony Allen, feu Oghéne Kologbo, Kiala Nzavotunga, Chief Udoh Essiet, Orlondo Julius, parmi d’autres. Du pure afro love pour inflamer le dance-floor de la Paris Black Night !

DJ CUCURUCHO (Afrobeat & Afro grooves)

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

DR TRAORE (Afro Trance)

Docteur Traoré est le magicien de la black music et des sonorités tropicales à Paris. Il est obsédé par la recherche musicale, que ce soit des trésors oubliés ou des classiques ! Ses sets proposent un voyage entre les sonorités classiques américaines et ses racines afro, latines et caribéennes pour explorer les genres tels que l’afro-beat, le latin-funk, la house américaine, la disco-antillaise, la Motown music, la soul brésilienne ou encore le tropical jazz dance… A travers le funk et ses ramifications infinies, Docteur Traoré vous fera découvrir les diverses influences de son groove hypnotique… À Paris il a mixé au Cabaret Sauvage, Batofar, Djoon, Wanderlust, Bellevilloise, Nouveau Casino, Petit Bain, Café A, Sir Winston, Hotel Particulier…

GROOVALIZACION DJs (Tropical Vibes)

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact : https://shotgun.live/fr/events/afro-heaven-afro-vibes-party-05-06-22

