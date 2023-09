Afro Swing Camp’ Salle de Danse – Gymnasme Breguet Paris, 3 novembre 2023, Paris.

Du vendredi 03 novembre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Tout public. payant

Découvrez et explorez l’Afro swing le temps d’un week-end.

Deux Niveaux ! Découverte et Approfondissement ! 6h/niveau ! Atelier sur live music ! Soirée avec live !Trois Grands Artistes du collectif Hodi Swing Junior du Mozambique nous font l’honneur d’être parmi nous pendant leur tournée européenne

DE QUOI CA PARLE ?

L’Afro Swing c’est la recherche des racines africaines des danses Swing et la mise à l’honneur de cette connexion.

Par la reconnaissance des racines africaines du jazz authentique et du Lindy hop :

-Percussions, rythmes, poly rythmes ;

-Posture, connexion à la terre, qualités des mouvements, force ;

-Improvisation, “call & response”, expression émotionnelle, connexion spirituelle ;

-Contes, imitations de personnages, mouvements de la vie quotidienne ou d’animaux ;

-Communauté, connexion humaine, jam-circle, compétition.Par l’exploration de la connexion Afro Swing :

-Jouez avec des pas et des rythmes similaires ;

-Danser le Lindy Hop/Jazz/Tapp/Blues sur des tambours africains ;

-Danser des mouvements africains sur de la musique swing ;

-Mélanger les mouvements africains avec le swing et le Lindy Hop socialement et dans les chorégraphies ;

-Invitez une expression « africaine » dans le Lindy hop et le Jazz.



QUI SONT CES ARTISTES ?

Eugénio Joaquim Macuvel est chorégraphe depuis l’âge de 14 ans et directeur artistique de Hodi Maputo Afro Swing depuis le début de la compagnie en 2014. La danse et le chant faisaient naturellement partie de l’enfance d’Eugenios et il s’est rapidement développé. Il a commencé « Children of Peace » avec les jumeaux Manhiça à l’âge de 12 ans et est devenu le jeune chorégraphe de Wuchene à l’âge de 14 ans. partie de « Wuchene Junior » qu’il a initié pour créer de futurs danseurs.

Elias et Augusto sont également connus sous le nom de «Gêmeos Manhiça» (les jumeaux Manhiça).

Ils sont nés dans une famille culturellement riche et ont déjà fondé leur premier groupe culturel en 2003 appelé «Crianças da Paz» (Enfants de la paix) où la musique, le chant et la danse étaient indissociables. Elias est désormais président et coordinateur général du Mozambique Afro Swing Exchange et Augusto, directeur musical. Ils sont également les chefs de groupe de Banda Hodi, dont la popularité grandit au Mozambique. Au cours de leur carrière, ils se sont produits en Suède, en Chine, en Afrique du Sud, Augusto au Brésil lors du Festival Folclórico de Passo Fundo et Elias à New York aux célébrations de Frankie 100.

QUEL NIVEAU JE CHOISIS ?

Niveau découverte : vous n’avez jamais danser de Solo jazz/ Jazz Roots ou d’Afro Swing ou depuis moins d’1 an.

Niveau approfondissement : vous prenez des cours réguliers de Jazz Roots / Solo Jazz ou d’Afro Swing depuis au moins 1 an

QUE DOIS-JE PORTER / APPORTER POUR LE COURS ?

Porter des vêtements confortables qui permettent un mouvement sans restriction.

Chaussures plates ou bas talons stable !

Apportez votre gourde d’eau et votre plus beau sourire!

Salle de Danse – Gymnasme Breguet 27 rue breguet 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3XwkPaddM swingcotton@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/swing-cotton/evenements/afro-swing-camp-2023

