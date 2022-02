Afro Live Battle FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le dimanche 6 mars à 15:00

Coupe D’Afrique des Nations – la CAN des danses Afro Dans le cadre du week-end dédié aux danses afro urbaines proposé par Afro Live Battle, plongez vous dans une compétitions aux accents internationaux ! Battle en 3vs3 all Style, chaque équipe représente et intègre les spécificités artistiques d’un pays de son choix pour présenter une chorégraphie, guidée par la musique live du band afro. Entrée gratuite – Accès libre —- Le samedi, rendez-vous pour des rencontres, stages, masterclass….

