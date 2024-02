Afro Heaven ~ Tropical Vibes Party Afro, Caribbean, Latino à La Villette ! A La Folie Paris, samedi 24 février 2024.

Afro Heaven ~ Tropical Vibes Party Afro, Caribbean, Latino à La Villette ! A La Folie Paris Samedi 24 février, 23h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-24 23:00

Fin : 2024-02-24 23:59

RDV à LA VILLETTE pour se plonger dans les sonorités AFRO & TROPICAL des afrobeats, l’afro-électro, shatta ou dancehall sans oublier des beats afro-latino, caribbean, konpa, zouk et urban latino ! Samedi 24 février, 23h00 1

https://shotgun.live/events/afro-heaven-afro-tropical-vibes-party-fevrier

▲▼▲▼▲▼▲▼▲ AFRO HEAVEN ▲▼▲▼▲▼▲▼▲

◆ AFRO & TROPICAL URBAN VIBES PARTY ◆

#afrohits #dancehall #urbantropical #afrobeats #caribbean

#afropop #shatta #afroelectro #reggaeton #konpa #zouk

▦ ▦ 24 FEV. ▦ ▦ 23H-6H ▦ ▦ A LA FOLIE (PARIS 19) ▦ ▦

AFRO HEAVEN is back le samedi 24 FEVRIER de 23h jusqu’à l’aube à LA VILLETTE pour se plonger dans les sonorités AFRO & TROPICAL des afrobeats, l’afro-électro, shatta ou dancehall sans oublier des beats afro-latino, caribbean, konpa, zouk et urban latino !

Préventes : 8€ eary bird / 10€ av. minuit / 12€ après

Sur Place : 15€ (entrée libre avec enregistrement de 23h à 23h30)

Tickets -> https://shotgun.live/events/afro-heaven-afro-tropical-vibes-party-fevrier

SAM. 24 FEV. ▦ A LA FOLIE (Paris 19) ▦ 23H-6H

∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲

▲▼▲ STYLES ▲▼▲

△△ AFRO-ELECTRO / AFRO-POP / AFRO-FUTURE / AFRO-HITS / SHATTA / DANCEHALL △△

△△ TROPICAL / AFRO-LATIN / CARIBBEAN / KONPA / ZOUK / URBAN LATINO △△

▲▼▲ LINE UP ▲▼▲

◆◆◆ LE MOS COLLECTIF (Afro, Shatta, Reggaeton, Caribbean, Dancehall) ◆◆◆

Le MOS c’est un melting pot musical, la force du collectif c’est que chacun apporte sa touche et ses inspirations.

Aux platines retrouvez :

>> Ismo qui apporte sa touche Sound System Shatta / Bouyon du Carnaval des Antilles.

>> Varela et Daddy aux influences Afrobeats de part leurs origines CapVerdiennes.

>> Tuffi, récemment arrivés, avec ces playlist remplis de pépites.

>> Narcis qui mélange musique électronique, Afrobeat, Ragga, Hip-hop et musique latines.

>> Djanou, Terry et Titvnn, à l’aise sur tous les styles, au micro et pour envoyer des gros scratch et turn up la foule.

► https://www.instagram.com/le.mos

► https://www.facebook.com/lemosmusic

► https://youtu.be/O3LypOFaK9M

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ INFOS PRATIQUES ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

A La Folie Paris

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019