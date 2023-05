Afro Heaven : afro vibes party spécial spring edition !! La Bellevilloise, 8 mai 2023, Paris.

.Public adultes. payant

PAF : 10€ prevente (+ frais de gestion)

sur place : 12€ av. minuit // 15€ après minuit

La soirée Afro vibes de La Bellevilloise revient ce dimanche 7 Mai veille de jour férié de 23h à l’aube !

Afro Heaven, la soirée Afro vibes de La Bellevilloise (20e) revient dans 2 salles (club et forum) de 23h jusqu’à l’aube avec une spécial Spring edition le dimanche 7 Mai ! 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités Afro et Tropical des afrobeats, l’afro-électro, l’amapiano et l’afro groove dans la salle 1 aux antilles, afro-latino, caribbean et dancehall dans la salle 2 !

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/3633322266937307/ https://shotgun.live/fr/events/afro-heaven-afro-vibes-party-special-spring-edition

