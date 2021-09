Paris La Bellevilloise île de France, Paris AFRO HEAVEN – AFRO VIBES PARTY : HOMMAGE A FELA KUTI La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

AFRO HEAVEN – AFRO VIBES PARTY : HOMMAGE A FELA KUTI La Bellevilloise, 16 octobre 2021, Paris.

La soirée Afro Heaven en hommage à Fela Kuti à La Bellevilloise samedi 16 octobre 2021. AFRO HEAVEN, la soirée Afro Vibes de La Bellevilloise revient dans le Club et le Forum samedi 16 octobre pour nous plonger dans les musiques afro et africaines, de l’afrobeat aux afro grooves jusqu’aux sonorités afro-électro et afro-urbaines contemporaines. Edition spéciale Afrobeat dédié à Fela Kuti ! CLUB & FORUM ~ 2 ESPACES ~ 2 AMBIANCES CLUB : AFRO GROOVES / AFROBEAT / AFRO-ELECTRO *FANFARE OLAÏTAN DU BENIN (Brass Band afro groove & afrobeat) special guest BABA THIBUS MONKUTI (fils du Poly-Rythmo de Cotonou) *DJ CUCURUCHO (Afro Funk & afro vibes) *DEJALA (Afro vibes) * DR TRAORE (Afro Trance / Groovalizacion) *GROOVALIZACION DJs (Afro-électro) — FORUM : TRAP AFRICA / AFRO-URBAN / AFROBEATS *TRAP AFRICA COLLECTIF (afrobeats/dancehall/afro-urbain) *CHEETAH & FRIENDS (Tout le détail sur labellevilloise.com) Événements -> Soirée / Bal La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/1245161515907545 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

