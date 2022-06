Afro Heaven – Afro Vibes Party à La Bellevilloise ! La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Afro Heaven – Afro Vibes Party à La Bellevilloise ! La Bellevilloise, 6 juin 2022, Paris. Le dimanche 05 juin 2022

de 23h00 à 06h00

. payant 8€ avant minuit 10€ après

La soirée Afro vibes de La Bellevilloise (Paris 20) est de retour le dimanche 5 JUIN veille de jour férié !! Welcome to AFRO HEAVEN pour se plonger dans les musiques afro et africaines de l’afrobeat et les afro grooves jusqu’aux sonorités afro-électro et afro-urbaines contemporaines !! Enjoy le PARIS BLACK NIGHT !! LINE UP : BLÊKÊTÊ EXPRESS (afrobeats/amapiano/afro-pop/afro-future) SPECIAL GUEST : BABA THIBUS (Vaudou Love / Afro-transe / Bénin) DJ CUCURUCHO (Afrobeat & Afro grooves) DR TRAORE (Afro Trance) GROOVALIZACION DJs (Tropical Vibes) La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Contact : https://www.facebook.com/events/7247119268692273 https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://bit.ly/3kYDacb

