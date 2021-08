AFRO HEAVEN – AFRO VIBES A LA BELLEVILLOISE La Bellevilloise, 11 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 22h à 6h

payant

Afro Heaven à La Bellevilloise vendredi 10 septembre 2021.

Soirée Afro vibes à La Bellevilloise dans le Forum et au Club de 22h jusqu’à l’aube avec live et DJs vendredi 10 septembre pour nous plonger dans les musiques afro, afrobeat, afro grooves jusqu’aux sonorités afro-électro et afro-urbaines contemporaines !

KACEKODE (Live/Afro Groove Explossion)

Une exploration d’émotion pure venue du Sénégal, jusqu’à l’énergie intense d’une danse coupé décalé ivoirienne. Le groupe Kacekode vient des « Grands Voisins », village solidaire parisien. Il est né de la rencontre de musiciens vivant dans des foyers d’hébergement d’urgence, et d’artistes et artisans de ce lieu atypique. Il fait de ses différences une véritable richesse. Après plusieurs années à parcourir les scènes, ses membres n’oublient pas d’où ils viennent, c’est le moteur de cette énergie si généreuse et authentique qu’ils partagent à chaque concert. C’est une musique qui vient du cœur, un son métis, qui a été enregistré dans un premier album, « Rencontres de voisins ». Avec le nouvel opus «Exils », Kacekode vous propose de découvrir ses nouvelles créations issues de ces deux dernières années de concerts.

DJ CUCURUCHO (Afrobeat & Afro grooves)

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé à Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropicale et des fusions improbables entre la musique afro, caribéenne, latine, arabe ou indienne avec des rythmes urbains globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec des artistes internationaux comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou encore Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

◊ ◊ DJ SAB (Afrobeat, Afropop, Soukous) ◊ ◊

Après avoir vécu et voyagé durant plusieurs années en Amérique latine et en Afrique qui sont ses principales sources d’inspiration musicale, DJ SAB écume les bars, boîtes et squats de la capitale depuis quelques années avec une recette infaillible : l’alternance et le mélange entre sonorités latines traditionnelles endiablées et rythmes urbains ; le tout scrupuleusement sélectionné et soigneusement enchaîné pour un cocktail détonnant de musique ensoleillée.

DR TRAORE (Afro Trance)

Docteur Traoré est le magicien de la black music et des sonorités tropicales à Paris. Il est obsédé par la recherche musicale, que ce soit des trésors oubliés ou des classiques ! Ses sets proposent un voyage entre les sonorités classiques américaines et ses racines afro, latines et caribéennes pour explorer les genres tels que l’afro-beat, le latin-funk, la house américaine, la disco-antillaise, la Motown music, la soul brésilienne ou encore le tropical jazz dance… A travers le funk et ses ramifications infinies, Docteur Traoré vous fera découvrir les diverses influences de son groove hypnotique…

GROOVALIZACION DJs (Tropical Vibes)

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

***FORUM ≠ TRAP AFRICA / AFRO-URBAN / AFROBEATS***

TRAP AFRICA COLLECTIF (afrobeats & afro-electro)

La team Black Square mettra le feu au forum ! Au programme, le meilleur de la musique afro urbaine avec des sonorités allant de l’afrobeats au coupé décalé en passant par la Trap et la dancehall.

CHEETAH & FRIENDS

Cheetah est une beatmakeuse et DJette basée à Paris et dont les influences vont de l’afropop au baile funk en passant par le grime, le jersey club et le hip-hop. Elle est la fondatrice de la plateforme Black Square, qui célèbre la créativité du monde noir, et a récemment fait vibrer le public en première partie du concert de Janelle Monae.

Pass sanitaire requis

Événements -> Soirée / Bal

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/226839439447837

Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-09-11T22:00:00+02:00_2021-09-12T06:00:00+02:00