AFRO DIGITAL PARTY La Place Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 16h00 à 20h00

.Tout public. payant

Une soirée talk et clubbing à La Place autour du mouvement Afrodigital.

Rendez-vous le 13 janvier à l’AFRO DIGITAL PARTY #1 , soirée qui a pour but de mettre en lumière ce mouvement qui transcende les frontières géographiques et musicales, unissant les cultures de l’afrodiaspora dans une harmonie digitale. La soirée se déroulera en 2 parties : un Talk avec des acteurs des scènes électroniques, afro & rap. Puis une partie Club, mettant en scène des acteurs de cette scène (DJ & Artistes vocalistes) pour illustrer ce mouvement. Un line up afro-électronique avec des MCs + des guests surprise !

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://laplace-paris.com/agenda/ https://dice.fm/event/g37p5-afro-digital-party-13th-jan-la-place-paris-tickets?dice_id=1970083&_branch_match_id=1256189931254758960&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1Q9ITjY1TUq2TDM2M7cHCcZnptgaWpobGFgYAwAUyYGMMQAAAA%3D%3D

Dimithry Victor & Tanguy Leon