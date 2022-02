AFRO CUBAN PROJECT Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Béziers Hérault Sangoma Everett, l’élégant batteur et jazzman américain de renommé mondiale s’entoure des meilleurs pour un quartet de jazz solaire. En compagnie de Emil Spanyï au piano, Javier Campos à la percussion cubaine et Christophe Lincontang à la basse, Afro Cuban Project promet une soirée festive de qualité autour du « chacha » de cuba, du « mambo » ou encore de la « salsa » de Harlem.

Payant, réservation conseillée.

