Afro Bal spécial Afrobeat Night live + Djs w/ Babati Music & Friends Punk Paradise Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 20h00 à 05h00

.Public adultes. payant

Gratuit avant 21h – 5 euros après

10 euros après 23h.

Soirée Afro vibes live et clubbing dans le 11e ce samedi 23 mars au Punk Paradise !

Chanteur, danseur et surtout percussionniste, Baba Thibus est né à Cotonou au Bénin. Passionné par les rites vaudous, ses créations musicales en chant et percussions sont directement inspirées des rythmes traditionnels béninois. Il utilise avec bonheur les percussions traditionnelles et les modernes. Tout au long de sa vie il a été bercé par les rythmes vaudou. Son père célèbre bassiste et fondateur du tout puissant Poly-rythmo de Cotonou l’a tout naturellement inspiré dans sa culture musicale.

Parisien depuis plusieurs années, c‘est avec la rencontre des jeunes jazzmen qu’il va faire le lien entre le jazz, le highlife et la tradition vaudou. Définitivement adepte de l’Afrobeat, BaBa Thibus va partager la scène avec un certain nombre de musicien de Fela Kuti dont le père du beat, feu Tony Allen, feu Oghéne Kologbo, Kiala Nzavotunga, Chief Udoh Essiet, Orlondo Julius, parmi d’autres. Du pure afro love pour inflamer le dance-floor de la Paris Black Night !

Line up :

Live show

BABATI MUSIC invite KIALA & MARIO

(Afrobeat & Afro Groove)

CLUBBING AFRO & TROPICAL VIBES

DJ CUCURUCHO (Afro & Tropical vibes)

GORILA (Afro Sounds)

DR TRAORE (Urban Tropical)

GROOVALIZACION DJs (Tropical vibes)

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011

Toni Polo