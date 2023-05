Afro Bal live et Djs ! L’Alimentation Générale Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Afro Bal live et Djs ! L’Alimentation Générale, 19 mai 2023, Paris. .Tout public. payant PAF : 6€ av. 23h // 8€ après Soirée afro avec le live KaceKode + DJ set tropical vibes à l’Alimentation Générale ! KaceKode est un groupe de musique afrogroove en perpétuelle effervescence, où s’entremêlent des influences multiples venues de Côte d’Ivoire, de France et du Sénégal. KaceKode est un groupe de musique afrogroove en perpétuelle effervescence, où s’entremêlent des influences multiples venues de Côte d’Ivoire, de France et du Sénégal.

C’est en live que l’énergie communicative de KaceKode s’apprécie pleinement, à travers la danse, le jeu avec le public et l’improvisation.CLUBBING AFRO & TROPICAL VIBES APRES LE CONCERT JUSQU’A L’AUBE DJ CUCURUCHO (Afro & Latin sounds) DJ GORILAN (Afro Urban sounds) DR TRAORE (Afro & Tropical music) GROOVALIZACION DJs (Tropical sounds) L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1137526197643714 https://ypl.me/r2w

