du mercredi 1 décembre au samedi 1 janvier 2022 à Cosmopolis

En écho à la Saison Africa2020, l’événement AfriqueS à Nantes propose un programme riche et diversifié, ouvert à toutes et tous, à Nantes et dans d’autres communes de la Métropole nantaise. Le mercredi 1er décembre, l’Afrique de l’Ouest s’invite à Cosmopolis, avec 3 événements : un conte musical pour enfants, un film et un concert.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

L’Afrique de l’Ouest s’invite à Cosmopolis Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T20:00:00;2022-01-01T08:00:00 2022-01-01T08:30:00

