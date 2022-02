Afrique, sur la piste des jouets Chaumont-en-Vexin, 26 février 2022, Chaumont-en-Vexin.

Afrique, sur la piste des jouets Chaumont-en-Vexin

2022-02-26 – 2022-02-27

Chaumont-en-Vexin Oise Chaumont-en-Vexin

L’association chaumontoise Wotoroni présente une exposition de jouets fabriqués par des enfants africains pour eux-même pour jouer à partir de matériaux récupérés et de matériaux naturels. Venez vous émerveiller devant le « pating », patinette en bois de 27 kilos, ou devant l’hélicoptère en boîte de conserve avec son hélice qui tourne ou les véhicules en fil de fer et chambre à air avec leurs grands volants.

Une exposition originale ouverte sur 3 week-end et proposée par le Centre Social Rural du Vexin-Thelle et l’Office de la Culture de Chaumont-en-Vexin.

L’association chaumontoise Wotoroni présente une exposition de jouets fabriqués par des enfants africains pour eux-même pour jouer à partir de matériaux récupérés et de matériaux naturels. Venez vous émerveiller devant le « pating », patinette en bois de 27 kilos, ou devant l’hélicoptère en boîte de conserve avec son hélice qui tourne ou les véhicules en fil de fer et chambre à air avec leurs grands volants.

Une exposition originale ouverte sur 3 week-end et proposée par le Centre Social Rural du Vexin-Thelle et l’Office de la Culture de Chaumont-en-Vexin.

officedelaculture@gmail.com http://www.officedelaculture.fr/

L’association chaumontoise Wotoroni présente une exposition de jouets fabriqués par des enfants africains pour eux-même pour jouer à partir de matériaux récupérés et de matériaux naturels. Venez vous émerveiller devant le « pating », patinette en bois de 27 kilos, ou devant l’hélicoptère en boîte de conserve avec son hélice qui tourne ou les véhicules en fil de fer et chambre à air avec leurs grands volants.

Une exposition originale ouverte sur 3 week-end et proposée par le Centre Social Rural du Vexin-Thelle et l’Office de la Culture de Chaumont-en-Vexin.

Wotoroni / Office de la culture

Chaumont-en-Vexin

dernière mise à jour : 2022-01-19 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre