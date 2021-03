Toulouse Quai des Savoirs Haute-Garonne, Toulouse Afrique et artistes maker Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Repair, recycle, re-use – to rebuild the future [**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://api-culture.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa) La culture maker s’est développée en Afrique depuis longtemps pour faire face aux nécessités économiques et environnementales. Deux artistes ougandais seront accueillis pour une résidence artistique commune de trois semaines _Repair,recycle, re-use – to rebuild the future_. Ils travaillent chacun à partir de déchets et de matériaux qu’ils recyclent. Exposition de l’oeuvre participative monumentale au [festival Rio Loco](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33209/Rio%20Loco%202021). ### Plus d’infos [Site du Quai des Savoirs ](https://www.quaidessavoirs.fr/accueil) ![]() ### Infos pratiques Du 17 mai au 20 juin 2021 Culture Quai des Savoirs 39 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

