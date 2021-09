Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Afrik’à Joué Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Afrik’à Joué Tours, 24 septembre 2021, Tours. Afrik’à Joué 2021-09-24 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-25 01:30:00 01:30:00

Tours Indre-et-Loire Afrik’à Joué au Bateau Ivre le vendredi 24 septembre Soirée cabaret poésie déclamée, dansée, filmée et exposée autour des écrits d’Ibrahima Raby Camara ;

Danses traditionnelles qui accompagnent les cérémonies de joie du Rwanda ;

Exposition peinture de Michel Saint Lambert Afrik’à Joué au Bateau Ivre le vendredi 24 septembre Soirée cabaret poésie déclamée, dansée, filmée et exposée autour des écrits d’Ibrahima Raby Camara ;

Danses traditionnelles qui accompagnent les cérémonies de joie du Rwanda ;

Exposition peinture de Michel Saint Lambert Afrik’à Joué au Bateau Ivre le vendredi 24 septembre Soirée cabaret poésie déclamée, dansée, filmée et exposée autour des écrits d’Ibrahima Raby Camara ;

Danses traditionnelles qui accompagnent les cérémonies de joie du Rwanda ;

Exposition peinture de Michel Saint Lambert Bateau Ivre dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville 47.38457#0.70139