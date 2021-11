Africolor TGP,Saint-Denis, 17 décembre 2021, Saint-Denis.

Africolor

TGP, Saint-Denis, le vendredi 17 décembre à 20:00

ABEL SELAOCOE – Chesaba AFRIQUATUORS ABEL SELAOCOEEn 2016, Abel Selaocoe forme Chesaba. Ce trio original célèbre l’Afrique et son histoire, des puissantes mélodies traditionnelles propres aux griots jusqu’à la musique des townships – ghettos réservés aux non-blancs pendant l’apartheid en Afrique du Sud – en mêlant chants rituels et électro. Les chants sont en bambara, zoulou, sotho, tswana… La musique du trio laisse une large place à l’improvisation, influencée autant par le jazz et le beatbox que par les musiques traditionnelles. Un concert cousu main pour associer, avec brio et générosité, traditions musicales occidentales et africaines. AFRIQUATUORS Afriquatuors est la toute première œuvre de musique de chambre africaine. Ici résonne l’époque mythique des grands orchestres des années 1965-1975, quand furent inventés l’afrobeat – mélange de musique traditionnelle nigériane, de highlife, de funk, de jazz, de chant – et la rumba électrique.En confiant à deux quatuors à cordes et vents l’audacieuse mission de sublimer ces « musiques à danser », il s’agit aussi de donner à entendre l’universalité de ces mélodies africaines, désormais classiques, par-delà les modes et les continents.Entre Paris et Brazzaville, entre Berlin et Lagos, Afriquatuors est une invitation à entrer dans une salle de bal panafricaine où tout serait permis ! Née des trente ans d’Africolor en 2019, la famille se reforme cette année autour de Ballou Canta – figure d’origine – et accueille de nouvelles voix : la chanteuse camerounaise Valérie Bélinga, la star guinéenne Sékouba Bambino et le roi de la rumba congolaise Sam Mangwana.



TGP,Saint-Denis 59 Boulevard Jules Guesde, 93200, 93210 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis



