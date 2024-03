AFRICANOZ Soirée Afro-Breizh Salle des fêtes Pleyber-Christ, samedi 16 mars 2024.

AFRICANOZ Soirée Afro-Breizh Salle des fêtes Pleyber-Christ Finistère

Les étudiants de Suscinio vous invitent à une soirée exceptionnelle célébrant le mélange des cultures africaines et bretonnes dans la joie et la bonne humeur. Dans le cadre de leur projet, ils vous proposent une expérience unique où vous pourrez découvrir une variété d’activités passionnantes des danses africaines, un défilé de mode mettant en valeur des créations des cultures bretonnes et africaines, ainsi qu’un fest-noz pour terminer la soirée en beauté.

De plus, un délicieux repas sera disponible sur place et à emporter sur réservation avec du mafé, des crêpes et des boissons rafraîchissantes.

Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre pour partager des moments de bonheur, de danse et de délices culinaires tout en célébrant notre diversité culturelle ensemble.

Cette soirée sera assurer par la compagnie de danse et percussions Iya Orisha pour les rythmes africaines, les groupes Tallec/Favrot et Le Moigne/Toupin pour la musique bretonne. La styliste Rachel Le Nan présentera la collection 3C Création qui fusionne les styles vestimentaires bretons, africains et antillais lors du défilé.

« Africanoz » va au-delà d’une simple célébration culturelle. Il offre une opportunité de mettre en lumière des cultures différentes, découvrant ainsi leurs nombreux points communs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2034-03-16 23:00:00

Salle des fêtes Rue François Coat

Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne africa.noz29840@gmail.com

