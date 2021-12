île de France African Variations Catégorie d’évènement: île de France

African Variations, 25 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Le mardi 25 janvier 2022

de 20h00 à 22h30

payant

Depuis leur rencontre il y a 15 ans à Bamako, les routes de Chérif Soumano (kora) et Sébastien Giniaux (guitares, violoncelle) se sont souvent croisées et leur amitié s’est construite autour du dialogue entre leurs cultures, leurs continents. Deux voix, deux mesures. Avec African Variations, projet qu’ils portent sur disque et sur la route depuis 2016, Sébastien et Chérif nous transportent du jazz de Paris au blues du désert, des arabesques de kora au violoncelle virtuose. Contact : https://www.newmorning.com/20220125-5429-african-variations.html Concert;Musique

Date complète :

2022-01-25T20:00:00+01:00_2022-01-25T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville