African Odyssey, 4 juin 2022, .

African Odyssey

2022-06-04 20:00:00 – 2022-06-04 21:30:00

EUR African Odyssey est une soirée musicale passionnante, émouvante et interactive, où Ba Banga Nyeck et son groupe vous feront vivre en mots et en musique une histoire singulière.

African Odyssey raconte le formidable périple du Balafon à travers les âges et les continents. Passant des musiques traditionnelles au jazz américain, de la musique classique à la musique antillaise, du contemporain à l’électro, Ba Banga Nyeck et Pierre Charvet vous emmènent à la découverte du monde du Balafon Chromatique, instrument devenu fédérateur et réconciliateur entre le monde et les hommes, entre les races et les continents, bref entre le Monde et lui-même.

African Odyssey raconte le formidable périple du Balafon à travers les âges et les continents. Passant des musiques traditionnelles au jazz américain, de la musique classique à la musique antillaise, du contemporain à l’électro.

African Odyssey est une soirée musicale passionnante, émouvante et interactive, où Ba Banga Nyeck et son groupe vous feront vivre en mots et en musique une histoire singulière.

African Odyssey raconte le formidable périple du Balafon à travers les âges et les continents. Passant des musiques traditionnelles au jazz américain, de la musique classique à la musique antillaise, du contemporain à l’électro, Ba Banga Nyeck et Pierre Charvet vous emmènent à la découverte du monde du Balafon Chromatique, instrument devenu fédérateur et réconciliateur entre le monde et les hommes, entre les races et les continents, bref entre le Monde et lui-même.

dernière mise à jour : 2022-04-14 par