African Ghost Valley (Techno Noise/ Indus / Drone) Urgence Disk Records, 8 mars 2022, Genève.

African Ghost Valley (Techno Noise/ Indus / Drone)

Urgence Disk Records, le mardi 8 mars à 18:30

Formé par Childe Grangier et Gabriel Ghebrezghi le projet African Ghost Valley ce situe entre musique électronique, collage sonore, field recordings, techno lofi et drone. Influencé par l’IDM des années 90, la musique de film, la dark science fiction, la culture techno et la musique industrielle, African Ghost Valley propose un voyage sonore brute et sans concession. AGV publie régulièrement des sorties cassettes et vinyles sur des labels tel que Jungle Gym Records, Euphonic Rhythms, Jollies Records, Natural Sciences, Hylé Tapes, Noir Age, Industrial Coast…

Prix libre pour les artistes

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



